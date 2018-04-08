Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu (08.04.2018)

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AYTEMİZ ALANYASPOR
MESUT BAKKAL
|İlk 11
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1
HAYDAR YILMAZ
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2
ISAAC SACKEY
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3
IOANNIS MANIATIS
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4
EMRE AKBABA
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5
LUCAS MARTIN VILLAFANEZ
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6
MAYELE FABRİCE NSAKALA
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7
WELINTON SOUZA SILVA
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8
GEORGIOS TZAVELLAS
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9
DYANFRES DOUGLAS CHAGAS MATOS
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10
ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SI
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11
LAMİNE GASSAMA
|Yedekler
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12
UFUK CEYLAN
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13
BERKAN EMİR
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14
FILIPE AUGUSTO CARVALHO SOUZA
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15
EFECAN KARACA
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16
FRANCISCO WANDERSON DO CARMO C
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17
MAMADOU FOFANA
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18
CENK AHMET ALKILIÇ
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19
EMRE NEFİZ
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20
BARIŞ BAŞDAŞ
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21
TAHA YALÇINER
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BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
Hakem: HALİS ÖZKAHYA
Yardımcı Hakem: MUSTAFA EMRE EYİSOY
Yardımcı Hakem: HAKAN YEMİŞKEN
Dördüncü Hakem: ARDA KARDEŞLER
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25' EMRE AKBABA
44' ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SI
90' EMRE AKBABA
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90' MUĞDAT ÇELİK
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AKHİSARSPOR
OKAN BURUK
|İlk 11
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1
MILAN LUKAC
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2
MUĞDAT ÇELİK
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3
ÖMER BAYRAM
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4
ABDOU LWAHID SISSOKO
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5
YEVGEN SELEZNOV
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6
MUSTAFA YUMLU
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7
DANY ACHILLE NOUNKEU TCHOUNKEU
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8
OLCAN ADIN
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9
DANIEL ALEXANDER LARSSON
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10
SERGIO ANTONIO BORGES JUNIOR
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11
CANER OSMANPAŞA
|Yedekler
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12
FATİH ÖZTÜRK
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13
ERAY ATASEVEN
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14
AYKUT ÇEVİKER
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15
HELDER JORGE LEAL RODRIGUES BA
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16
ONUR AYIK
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17
PAULO HENRIQUE CARNEIRO FILHO
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18
ORHAN TAŞDELEN
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19
BİLAL KISA
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20
BIA MUJANGI
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21
KADİR KELEŞ