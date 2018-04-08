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Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu (08.04.2018)

AYTEMİZ ALANYASPOR



MESUT BAKKAL

İlk 11
1 HAYDAR YILMAZ
2 ISAAC SACKEY
3 IOANNIS MANIATIS
4 EMRE AKBABA   
5 LUCAS MARTIN VILLAFANEZ
6 MAYELE FABRİCE NSAKALA
7 WELINTON SOUZA SILVA  
8 GEORGIOS TZAVELLAS
9 DYANFRES DOUGLAS CHAGAS MATOS
10 ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SI   
11 LAMİNE GASSAMA
Yedekler
12 UFUK CEYLAN
13 BERKAN EMİR
14 FILIPE AUGUSTO CARVALHO SOUZA
15 EFECAN KARACA
16 FRANCISCO WANDERSON DO CARMO C
17 MAMADOU FOFANA
18 CENK AHMET ALKILIÇ
19 EMRE NEFİZ
20 BARIŞ BAŞDAŞ
21 TAHA YALÇINER

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU

Hakem: HALİS ÖZKAHYA
Yardımcı Hakem: MUSTAFA EMRE EYİSOY
Yardımcı Hakem: HAKAN YEMİŞKEN
Dördüncü Hakem: ARDA KARDEŞLER

3
Maç Sonu 		1
25' EMRE AKBABA
44' ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SI
90' EMRE AKBABA 		90' MUĞDAT ÇELİK
90 Hakem Halis Özkahya maçı bitiren son düdüğü çalıyor. Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mob. Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 31'e yükseltiyor. Teleset Mob. Akhisarspor ise bu sonuçla 34 puanda kalıyor.
90 GOOOLLL!! Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba'nın golüyle farkı tekrar 2'ye çıkarıyor.
90 GOOOLLL!! Teleset Mob. Akhisarspor, Muğdat Çelik'in golüyle farkı 1'e indiriyor. Sol çaprazdan Bilal Kısa'nın kullandığı serbest vuruşta Muğdat Çelik ceza alanı içinde kalabalık arasında kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.
89 Emre Akbaba'nın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Lucas Villafanez sağ ayağının içiyle vuruşunu yapıyor ancak kaleci Milan Lukac rahat biçimde topu kontrol ediyor.
84 Sağ kanatta Lucas Villafanez, Muğdat Çelik'in arkadan formasını çekerek durduruyor ve hakem Halis Özkahya'dan sarı kart görüyor. Bu kartla birlikte Lucas Villafanez gelecek hafta oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşüyor.
80 Sağ kanatta topla buluşmak isteyen Efecan Karaca için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.
77 Efecan Karaca, sağ çaprazdan topun gelişine vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Milan Lukac'ın üzerine gidiyor.
76 eleset Mob. Akhisarspor'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Dany Nounkeu'nun yerine Paulo Henrique oyuna dahil oluyor.
75 Junior Fernandes'in sol kanattan pasında Emre Akbaba ceza alanı içinde topla buluşuyor. Emre, istediği gibi topa vuramayınca kaleci Milan Lukac topa sahip oluyor.
74 Aytemiz Alanyaspor'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Welinton Silva sakatlığından dolayı oyuna devam edemiyor ve yerini Barış Başdaş'a bırakıyor.
70 Bilal Kısa'nın Lamine Gassama'ya yaptığı faul sonrasında Aytemiz Alanyaspor sağ çaprazdan serbest vuruş kazanıyor. Topun başına geçen Emre Akbaba sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan auta gidiyor.
69 Junior Fernandes, ceza alanı çizgisi üzerinden sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri dönüyor.
66 Daniel Larsson, sol çaprazdan şutunu çekiyor ancak savunmaya da çarpan top kaleci Haydar Yılmaz'da kalıyor.
64 Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Lucas Villafanez paslaşarak kullanıyor. Emre Akbaba, bekletmeden ceza alanı içine ortasını yapıyor. Junior Fernandes, altıpasın gerisinden kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Milan Lukac soluna giden topu uzanarak çelme
63 Aytemiz Alanyaspor'da iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Efecan Karaca, Dyanfres Douglas'ın yerine oyuna girerken, Taha Yalçıner ise Giannis Maniatis'in yerine oyuna dahil oluyor.
59 Muğdat Çelik'in Fabrice N'Sakala'ya faul yaptığını düşünen Haydar Yılmaz şiddetli bir biçimde yan hakeme itirazlarda bulununca hakem Halis Özkahya'dan sarı kart görüyor.
58 Evgen Seleznyov, Fabrice N'Sakala'dan sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine girip yerden vuruşunu yapıyor ancak savunmaya da hafif çarpan top yan kale direğine dönerek kornere çıkıyor.
57 Ömer Bayram, uzak mesafeden şansını deniyor ancak kaleci Haydar Yılmaz'ın kontrolünde top farklı şekilde üstten auta gidiyor.
55 Caner Osmanpaşa, Fabrice N'Sakala'ya yaptığı faulün ardından yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart görüyor.
51 Junior Fernandes, penaltı noktasının gerisinden vuruşunu yapıyor ancak savunma topu engelliyor.
46 Teleset Mob. Akhisarspor, Bilal Kısa ile sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyor. Bilal'in ortasında ön direkte aşırtılan topu Isaac Sackey arka direkte uzaklaştırıyor.
46 Teleset Mob. Akhisarspor, ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Bilal Kısa, Abdoul Sissoko'nun yerine oyuna girerken, Onur Ayık ise Olcan Adın'ın yerine oyuna dahil oluyor.
46 İkinci yarı başladı
45 Hakem Halis Özkahya'nın düdüğüyle ilk yarı Aytemiz Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.
45 Lucas Villafanez'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Teleset Mob. Akhisarspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza alanı sol çaprazıda Welinton Silva'ya geliyor. Welinton Silva, sağ ayağıyla uzak direğe vuruşunu yapıyor ancak top az farkla
45 İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.
44 GOOOLLL!! Aytemiz Alanyaspor, Junior Fernandes'in golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Lucas Villafanez'in güzel pasıyla ceza alanı içine hareketlenen Junior Fernandes, Caner Osmanpaşa'nın önünde sağ ayağıyla yerden düzgün vuruş yaparak topu kaleci Milan Lukac'ı
39 Teleset Mob. Akhisarspor, Olcan Adın ile sol kanattan köşe vuruşu kullanıyor. Olcan'ın ortasında Aytemiz Alanyaspor savunması topu karşılıyor.
37 Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Evgen Seleznyov topu ön direkte karşılıyor.
36 Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında top kaleci Haydar Yılmaz'da kalıyor.
34 Olcan Adın'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Aytemiz Alanyaspor savunması topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.
29 Emre Akbaba'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Junior Fernandes altıpas içinde kafa vuruşunu yapıyor ancak top az farkla kale direğinin yanından auta gidiyor.
28 Dyanfres Douglas, ceza yayı hemen gerisinden dönerek vuruşunu yapıyor ancak kaleci Milan Lukac soluna giden topu uzanarak kornere çelmeyi başarıyor.
26 Aytemiz Alanyaspor, Lucas Villafanez ile sol kanattan serbest vuruş kullanıyor. Lucas Villafanez'in ortasında Dyanfres Douglas iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.
25 Golde asisti yapan isim Giannis Maniatis oluyor.
25 GOOOLLL!! Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba'nın golüyle maçta 1-0 öne geçiyor. Giannis Maniatis'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Emre Akbaba, altıpasın sol tarafından yerden yaptığı vuruşta kaleci Milan Lukac'ın altından topu ağlarla buluşturuyor.
23 Serbest vuruş için topun başına geçen Evgen Seleznyov direk kaleyi düşünüyor ancak ön direkte Junior Fernandes'ten seken top kornere çıkıyor.
22 Muğdat Çelik, sol kanattan ceza alanı içine girmek üzere iken Welinton Silva'nın sert müdahalesiyle yerde kalıyor. Pozisyon sonrasında Welinton Silva sarı kart görüyor.
21 Junior Fernandes'in pasıyla ceza alanı hemen içinde topla buluşan Dyanfres Douglas, röveşata ile şansını deniyor ancak top yandan auta gidiyor.
17 Muğdat Çelik, Lamine Gassama'ya arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Halis Özkahya'dan sarı kart görüyor. Bu kartla birlikte Muğdat Çelik gelecek hafta oynanancak olan Beşiktaş maçında cezalı duruma düşüyor.
13 Abdoul Sissoko'dan kaptığı top sonrasında hızla sağ kanattan ceza alanı içine giren Dyanfres Douglas, pasını geriye doğru Junior Fernandes'e çıkarıyor. Junior Fernandes, penaltı noktasının gerisinden yerden vuruşunu yapıyor ancak top Dany Nounkeu'dan geri
10 Emre Akbaba'nın güzel pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Junior Fernandes, Mustafa Yumlu'nun müdahalesiyle yerde kalıyor. Aytemiz Alanyasporlu oyuncular penaltı bekliyor ancak hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle Halis Özkahya sarı kart
6 Isaac Sackey, sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.
4 Muğdat Çelik'in sol kanattan ortasında Evgen Seleznyov ceza alanı sağ çaprazında topu kontrol ediyor. Evgen Seleznyov, Giorgos Tzavellas'ın müdahalesiyle yerde kalıyor. Seleznyov, penaltı bekliyor ancak hakem Halis Özkahya oyunu devam ettiriyor.
1 Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

AKHİSARSPOR



OKAN BURUK

İlk 11
1 MILAN LUKAC
2 MUĞDAT ÇELİK   
3 ÖMER BAYRAM
4 ABDOU LWAHID SISSOKO
5 YEVGEN SELEZNOV
6 MUSTAFA YUMLU
7 DANY ACHILLE NOUNKEU TCHOUNKEU
8 OLCAN ADIN
9 DANIEL ALEXANDER LARSSON
10 SERGIO ANTONIO BORGES JUNIOR
11 CANER OSMANPAŞA
Yedekler
12 FATİH ÖZTÜRK
13 ERAY ATASEVEN
14 AYKUT ÇEVİKER
15 HELDER JORGE LEAL RODRIGUES BA
16 ONUR AYIK
17 PAULO HENRIQUE CARNEIRO FILHO
18 ORHAN TAŞDELEN
19 BİLAL KISA
20 BIA MUJANGI
21 KADİR KELEŞ