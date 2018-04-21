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Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu (21.04.2018)

AYTEMİZ ALANYASPOR



MESUT BAKKAL

İlk 11
1 HAYDAR YILMAZ
2 ISAAC SACKEY
3 IOANNIS MANIATIS
4 EMRE AKBABA
5 LUCAS MARTIN VILLAFANEZ
6 MAYELE FABRİCE NSAKALA
7 WELINTON SOUZA SILVA
8 GEORGIOS TZAVELLAS
9 DYANFRES DOUGLAS CHAGAS MATOS
10 ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SI
11 LAMİNE GASSAMA
Yedekler
12 UFUK CEYLAN
14 BİROL PARLAK
15 FILIPE AUGUSTO CARVALHO SOUZA
16 EFECAN KARACA
17 FRANCISCO WANDERSON DO CARMO C
18 MAMADOU FOFANA
19 CENK AHMET ALKILIÇ
20 BARIŞ BAŞDAŞ
21 TAHA YALÇINER

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU

Hakem: ÜMİT ÖZTÜRK
Yardımcı Hakem: KEMAL YILMAZ
Yardımcı Hakem: İSMAİL ŞENCAN
Dördüncü Hakem: BAHATTİN ŞİMŞEK

0
İlk Yarı 		0
1 Ümit Öztürk maçın ilk düdüğünü çalıyor. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Aytemiz Alanyaspor başlıyor.

GALATASARAY



FATİH TERİM

İlk 11
1 NESTOR FERNANDO MUSLERA
2 MARIANO FERREIRA FILHO
3 SERDAR AZİZ
4 YOUNES BELHANDA
5 RYAN HENK DONK
6 BAFETIBI GOMIS
7 GARRY MENDES RODRIGUES
8 FERNANDO FRANCISCO REGES
9 YUTO NAGATOMO
10 JASON GREGORY DENAYER
11 SOFIANE FEGHOULI
Yedekler
12 BATUHAN AHMET ŞEN
13 CEDRİC PASCAL REGİS CARRASSO
14 AHMET YILMAZ ÇALIK
15 YASİN ÖZTEKİN
16 SELÇUK İNAN
17 EREN DERDİYOK
18 SİNAN GÜMÜŞ
19 MARTIN LINNES
20 GÖKAY GÜNEY
21 CELİL YÜKSEL