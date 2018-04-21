Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu (21.04.2018)

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AYTEMİZ ALANYASPOR
MESUT BAKKAL
|İlk 11
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1
HAYDAR YILMAZ
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2
ISAAC SACKEY
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3
IOANNIS MANIATIS
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4
EMRE AKBABA
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5
LUCAS MARTIN VILLAFANEZ
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6
MAYELE FABRİCE NSAKALA
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7
WELINTON SOUZA SILVA
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8
GEORGIOS TZAVELLAS
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9
DYANFRES DOUGLAS CHAGAS MATOS
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10
ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SI
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11
LAMİNE GASSAMA
|Yedekler
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12
UFUK CEYLAN
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14
BİROL PARLAK
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15
FILIPE AUGUSTO CARVALHO SOUZA
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16
EFECAN KARACA
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17
FRANCISCO WANDERSON DO CARMO C
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18
MAMADOU FOFANA
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19
CENK AHMET ALKILIÇ
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20
BARIŞ BAŞDAŞ
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21
TAHA YALÇINER
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BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
Hakem: ÜMİT ÖZTÜRK
Yardımcı Hakem: KEMAL YILMAZ
Yardımcı Hakem: İSMAİL ŞENCAN
Dördüncü Hakem: BAHATTİN ŞİMŞEK
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GALATASARAY
FATİH TERİM
|İlk 11
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1
NESTOR FERNANDO MUSLERA
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2
MARIANO FERREIRA FILHO
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3
SERDAR AZİZ
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4
YOUNES BELHANDA
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5
RYAN HENK DONK
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6
BAFETIBI GOMIS
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7
GARRY MENDES RODRIGUES
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8
FERNANDO FRANCISCO REGES
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9
YUTO NAGATOMO
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10
JASON GREGORY DENAYER
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11
SOFIANE FEGHOULI
|Yedekler
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12
BATUHAN AHMET ŞEN
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13
CEDRİC PASCAL REGİS CARRASSO
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14
AHMET YILMAZ ÇALIK
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15
YASİN ÖZTEKİN
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16
SELÇUK İNAN
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17
EREN DERDİYOK
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18
SİNAN GÜMÜŞ
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19
MARTIN LINNES
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20
GÖKAY GÜNEY
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21
CELİL YÜKSEL