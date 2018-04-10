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EVKUR YENİ MALATYASP
EROL BULUT
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Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu
YENİ MALATYA STADYUMU
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AYTEMİZ ALANYASPOR
MESUT BAKKAL
|50
|Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Junior Fernandes ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direğe yakın bölgede topa hareketlenen Dyanfres Douglas kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin yanından dışarı çıkıyor.
|48
|Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içine çevrilen top Giorgos Tzavellas'dan sekiyor. Seken topu takip eden Michael Pereira gelişine şutunu çekiyor. Bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.
|46
|Hakem Alper Ulusoy ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor. İkinci yarıya ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor başlıyor.
|45
|Hakem Alper Ulusoy ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarıda taraflardan herhangi bir gol sesi çıkmıyor.
|45
|Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emre Akbaba ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu pozisyon kaleci Ertaç Özbir'e yapılan faul gerekçesiyle duruyor.
|43
|İlk yarının sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.
|43
|ytaç Kara, Isaac Sackey'i koluyla itiyor ve yerde bırakıyor. Bu pozisyon sonrasında Aytaç Kara, Lamine Gassama'yla itişme yaşıyor ve pozsiyon sonrasında hem Aytaç Kara hem de Lamine Gassama'ya sarı kart çıkıyor.
|38
|Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Aly Cissokho ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte topa hareketlenen Adem Büyük kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin yanından dışarı çıkıyor.
|35
|Malatyaspor'da 14 numaralı Azubuike sarı kart gördü.
|34
|Sağ kanatta bulduğu kısa pasla topla buluşan Michael Pereira ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.
|29
|Sakatlıklar sahada tedavi ediliyor ve maç kaldığı yerden devam ediyor.
|27
|Junior Fernandes ve Arturo Mina orta alanın sağında girdiği ikili mücadelede kısa süreli sakatlık yaşıyor.
|25
|Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Issam Chebake uzaklardan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top farklı şekilde kalenin yanından dışarı çıkıyor.
|21
|Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Aytaç Kara ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu araya giren savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.
|17
|Maçın bu dakikalarında orta alanda karşılıklı yapılan top kayıplarıyla oyun devam ediyor.
|12
|Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Emre Akbaba ceza sahası içine ortasını açıyor fakat bu top takım arkadaşından sekip kalecinin kontrolünde kalıyor.
|11
|Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Emre Akbaba bu duran topu paslaşarak kullanıyor.
|6
|Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Issam Chebake ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.
|3
|Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Aytaç Kara ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu ön direkte savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.
|2
|Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Aytaç Kara ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu kademedeki savunma oyuncuları kornere gönderiyor.
|1
|Hakem Alper Ulusoy maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maç konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'un vuruşuyla başlıyor.